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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ротерхэм
Фулхэм - Ротерхэм: обзор матча 13 декабря 2016
Фулхэм
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
32'
С. Йохансен
54'
Ф. Айите
19'
Д. Ньюэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ротерхэм
90'
+1
Желтая карточка
Р. Вуд
Замена
С. Паркер
️️️️
С. Алуко
82'
Пенальти не реализован!
К. Мартин
67'
60'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Д. Уорд
60'
Замена
Л. Фреклингтон
️️️️
Т. Адейеми
ГОЛ! 2:1!
Ф. Айите
Пас отдал
Л. Пиазон
54'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
К. МакДональд
45'
36'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
И. Браун
ГОЛ! 1:1!
С. Йохансен
Пас отдал
Р. Сессеньон
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ньюэлл
Пас отдал
И. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Том Кэрни
АП
10
Стефан Йохансен
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
7
Энтони Форд
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
4-4-1-1
27
Баттон
30
Сессеньон
26
Калас
30
Мадль
2
Фредерикс
29
МакДональд
11
Айите
14
Алуко
10
Йохансен
10
Кэрни
18
Мартин
3-5-2
12
Прайс
14
Фишер
3
Мэтток
6
Вуд
7
Форд
15
Адейеми
6
Волкс
26
Белаид
11
Ньюэлл
25
Уорд
37
Браун
14
Алуко
8
Паркер
8
Паркер
14
Алуко
29
МакДональд
12
Пиазон
12
Пиазон
29
МакДональд
25
Уорд
20
Блэксток
20
Блэксток
25
Уорд
37
Браун
28
Тейлор
28
Тейлор
37
Браун
15
Адейеми
8
Фреклингтон
8
Фреклингтон
15
Адейеми
Остались в запасе
Фулхэм
Ротерхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Фулхэм - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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