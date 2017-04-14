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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Фулхэм
Норвич Сити - Фулхэм: обзор матча 14 апреля 2017
Норвич Сити
14.04.2017, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 3
Завершен
Фулхэм
76'
К. Джером
5'
С. Йохансен
48'
Т. Кэрни (П)
89'
Ф. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Фулхэм
90'
+6
Замена
Н. Кебану
️️️️
Ф. Айите
89'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Айите
Пас отдал
Л. Пиазон
85'
Желтая карточка
Л. Пиазон
81'
Замена
Р. Сигурдссон
️️️️
С. Йохансен
Желтая карточка
И. Пинту
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Джером
Пас отдал
А. Притчард
76'
75'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
С. Алуко
68'
Желтая карточка
М. Беттинелли
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Мерфи
64'
59'
Желтая карточка
С. Мэлони
Желтая карточка
К. Джером
57'
Замена
К. Джером
️️️️
В. Хулахан
57'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Кэрни
Желтая карточка
Д. Хаусон
46'
45'
+3
Красная карточка
К. Мартин
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Т. Клозе
45'
Желтая карточка
В. Хулахан
28'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
10
Алекс Притчард
АП
6
Александер Теттей
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
АП
10
Стефан Йохансен
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
4-3-1-2
26
Радди
35
Дийкс
5
Клозе
16
Мартин
12
Пинту
14
Хулахан
16
Хаусон
6
Теттей
10
Притчард
7
Оливейра
23
Мерфи
4-4-1-1
13
Беттинелли
2
Фредерикс
3
Рим
26
Калас
2
Мэлони
10
Йохансен
14
Алуко
11
Айите
29
МакДональд
10
Кэрни
18
Мартин
5
Клозе
6
Беннетт
6
Беннетт
5
Клозе
14
Хулахан
35
Джером
35
Джером
14
Хулахан
11
Айите
92
Кебану
92
Кебану
11
Айите
10
Йохансен
6
Сигурдссон
6
Сигурдссон
10
Йохансен
14
Алуко
12
Пиазон
12
Пиазон
14
Алуко
Остались в запасе
Норвич Сити
Фулхэм
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Норвич Сити - Фулхэм
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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