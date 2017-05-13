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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Рединг
Фулхэм - Рединг: обзор матча 13 мая 2017
Фулхэм
13.05.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Рединг
65'
Т. Кэрни
53'
Д. Обита
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Рединг
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
С. Алуко
87'
80'
Красная карточка
П. МакШейн
74'
Замена
Д. ван ден Берг
️️️️
Д. Свифт
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэрни
65'
Замена
Н. Кебану
️️️️
К. Мартин
61'
Желтая карточка
К. МакДональд
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Обита
42'
Желтая карточка
Я. Керморган
40'
Желтая карточка
Д. Свифт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЛП
11
Флойд Айите
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЛП
4
Джордж Эванс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
2
Крис Гантер
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
4-4-1-1
13
Беттинелли
26
Калас
3
Рим
2
Мэлони
2
Фредерикс
10
Йохансен
11
Айите
14
Алуко
29
МакДональд
10
Кэрни
18
Мартин
3-5-2
26
Аль-Хабси
6
Блэкетт
26
Мур
5
МакШейн
2
Гантер
4
Эванс
19
Уильямс
8
Свифт
21
Обита
29
Керморган
11
Граббан
18
Мартин
92
Кебану
92
Кебану
18
Мартин
14
Алуко
90
Сирьяк
90
Сирьяк
14
Алуко
8
Свифт
8
ван ден Берг
8
ван ден Берг
8
Свифт
Остались в запасе
Фулхэм
Рединг
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Фулхэм - Рединг
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
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