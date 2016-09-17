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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Фулхэм
Уиган Атлетик - Фулхэм: обзор матча 17 сентября 2016
Уиган Атлетик
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Фулхэм
84'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
Т. Кэрни
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Ж. Гомес
77'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
У. Григг
71'
65'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Х. Санчес
65'
Замена
М. Смит
️️️️
К. Мартин
Желтая карточка
М. Якобс
59'
51'
Желтая карточка
Д. Одои
Замена
Н. Бирн
️️️️
А. Гилби
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
8
Макс Пауэр
ЛП
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Алекс Гилби
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
19
Хосабед Санчес
АП
8
Скотт Паркер
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Богдан
3
Уорнок
23
Бакстон
33
Берн
16
МакДональд
8
Пауэр
13
Вилдсхут
16
Гомес
8
Гилби
24
Якобс
28
Григг
4-3-2-1
27
Баттон
3
Одои
6
Сигурдссон
26
Калас
30
Сессеньон
8
Паркер
10
Кэрни
29
МакДональд
19
Санчес
92
Кебану
18
Мартин
8
Гилби
14
Бирн
14
Бирн
8
Гилби
16
Гомес
25
Пауэлл
25
Пауэлл
16
Гомес
28
Григг
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
28
Григг
10
Кэрни
8
Танниклифф
8
Танниклифф
10
Кэрни
19
Санчес
12
Вудроу
12
Вудроу
19
Санчес
18
Мартин
17
Смит
17
Смит
18
Мартин
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Фулхэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Статистика матча Уиган Атлетик - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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