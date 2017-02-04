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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Фулхэм
Бирмингем Сити - Фулхэм: обзор матча 04 февраля 2017
Бирмингем Сити
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
75'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Фулхэм
Замена
Р. Теше
️️️️
Д. Дэвис
83'
79'
Желтая карточка
К. МакДональд
ГОЛ! 1:0!
Л. Юткевич
75'
68'
Красная карточка
Р. Фредерикс
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Синклэйр
67'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
65'
60'
Замена
Ф. Айите
️️️️
Л. Пиазон
60'
Замена
С. Мэлони
️️️️
Р. Сессеньон
52'
Желтая карточка
С. Алуко
Желтая карточка
С. Глисон
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЛП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
АП
8
Майкел Кифтенбельд
ПП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
2-3-1-3
29
Кушчак
4
Робинсон
17
Гроундс
16
Дэвис
25
Глисон
8
Кифтенбельд
8
Гарднер
24
Синклэйр
10
Юткевич
10
Нсуе
4-3-2-1
27
Баттон
2
Фредерикс
26
Калас
3
Рим
30
Сессеньон
29
МакДональд
14
Алуко
10
Йохансен
12
Пиазон
10
Кэрни
18
Мартин
24
Синклэйр
34
Адамс
34
Адамс
24
Синклэйр
16
Дэвис
8
Теше
8
Теше
16
Дэвис
30
Сессеньон
2
Мэлони
2
Мэлони
30
Сессеньон
12
Пиазон
11
Айите
11
Айите
12
Пиазон
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Фулхэм
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
Статистика матча Бирмингем Сити - Фулхэм
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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