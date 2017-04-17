Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 17 апреля 2017
Фулхэм
17.04.2017, понедельник, 16:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
17'
Р. Сессеньон
56'
С. Алуко
79'
Н. Кебану
50'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Замена
Л. Пиазон
️️️️
С. Алуко
86'
81'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
С. Хоган
ГОЛ! 3:1!
Н. Кебану
Пас отдал
С. Йохансен
79'
78'
Замена
Р. Хепбарн-Мёрфи
️️️️
Ж. Амави
70'
Замена
А. Хаттон
️️️️
Д. Бри
58'
Желтая карточка
С. Хоган
ГОЛ! 2:1!
С. Алуко
Пас отдал
Ф. Айите
56'
55'
Желтая карточка
Г. Гарднер
Замена
Н. Кебану
️️️️
С. Мэлони
55'
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
С. Хоган
26'
Желтая карточка
Ж. Амави
22'
Красная карточка
Д. Коджиа
ГОЛ! 1:0!
Р. Сессеньон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
ПП
14
Соне Алуко
РФ
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Гари Гарднер
ЦП
15
Майл Йединак
АП
14
Джеймс Бри
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
3-2-4-1
13
Беттинелли
26
Калас
2
Мэлони
3
Рим
30
Сессеньон
2
Фредерикс
10
Йохансен
29
МакДональд
11
Айите
10
Кэрни
14
Алуко
4-2-2-2
26
Джонстон
4
Элфик
17
Честер
17
Бэйкер
23
Амави
14
Бри
20
Гарднер
15
Йединак
10
Грилиш
26
Коджиа
25
Хоган
2
Мэлони
92
Кебану
92
Кебану
2
Мэлони
14
Алуко
12
Пиазон
12
Пиазон
14
Алуко
14
Бри
21
Хаттон
21
Хаттон
14
Бри
25
Хоган
14
Хурихейн
14
Хурихейн
25
Хоган
23
Амави
29
Хепбарн-Мёрфи
29
Хепбарн-Мёрфи
23
Амави
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Астон Вилла
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
09:59
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+