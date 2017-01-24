Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Фулхэм
Рединг - Фулхэм: обзор матча 24 января 2017
Рединг
24.01.2017, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
49'
Р. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Фулхэм
90'
Желтая карточка
С. Йохансен
Замена
Д. Эванс
️️️️
Р. Беренс
85'
Замена
Я. Керморган
️️️️
Л. Келли
85'
83'
Замена
С. Паркер
️️️️
К. МакДональд
72'
Желтая карточка
К. Мартин
Замена
Т. Илори
️️️️
Т. Блэкетт
69'
Желтая карточка
Г. МакКлири
68'
68'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
С. Мэлони
ГОЛ! 1:0!
Р. Беренс
49'
45'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
М. Мадль
Замена
П. МакШейн
️️️️
К. Хэрриот
45'
Желтая карточка
П. МакШейн
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
4
Джордж Эванс
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
2
Райан Фредерикс
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
31
Стюарт Мур
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-5-2
26
Аль-Хабси
26
Мур
6
Блэкетт
2
Гантер
8
ван ден Берг
11
Хэрриот
19
Уильямс
4
Келли
4
Эванс
29
Керморган
12
МакКлири
3-5-3-1
27
Баттон
26
Калас
30
Мадль
3
Рим
2
Фредерикс
29
МакДональд
10
Йохансен
10
Кэрни
2
Мэлони
14
Алуко
12
Пиазон
11
Айите
18
Мартин
11
Хэрриот
5
МакШейн
5
МакШейн
11
Хэрриот
6
Блэкетт
4
Илори
4
Илори
6
Блэкетт
7
Беренс
7
Беренс
2
Мэлони
30
Сессеньон
30
Сессеньон
2
Мэлони
29
МакДональд
8
Паркер
8
Паркер
29
МакДональд
Остались в запасе
Рединг
Фулхэм
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Рединг - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Фулхэм
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+