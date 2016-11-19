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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 19 ноября 2016
Фулхэм
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
90+1'
С. Мэлони
10'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 1:1!
С. Мэлони
90'
+1
87'
Желтая карточка
К. Вествуд
82'
Желтая карточка
С. Флетчер
Желтая карточка
С. Паркер
79'
Замена
С. Паркер
️️️️
К. МакДональд
76'
Замена
Д. Одои
️️️️
Р. Фредерикс
76'
59'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Г. Хупер
56'
Замена
Д. Джонс
️️️️
С. Хатчинсон
Замена
Ф. Айите
️️️️
Л. Пиазон
55'
41'
Желтая карточка
Р. Уоллес
Желтая карточка
С. Йохансен
34'
27'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Форестьери
Пас отдал
Г. Хупер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Том Кэрни
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-4-1-1
27
Баттон
2
Мэлони
26
Калас
6
Сигурдссон
2
Фредерикс
29
МакДональд
10
Йохансен
14
Алуко
10
Кэрни
12
Пиазон
18
Мартин
3-3-2-2
27
Вествуд
3
Рич
12
Лис
4
Ловенс
32
Хант
20
Ли
5
Хатчинсон
23
Уоллес
10
Беннэн
45
Форестьери
88
Хупер
2
Фредерикс
3
Одои
3
Одои
2
Фредерикс
12
Пиазон
11
Айите
11
Айите
12
Пиазон
29
МакДональд
8
Паркер
8
Паркер
29
МакДональд
5
Хатчинсон
3
Джонс
3
Джонс
5
Хатчинсон
88
Хупер
26
Флетчер
26
Флетчер
88
Хупер
Остались в запасе
Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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