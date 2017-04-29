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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Брентфорд
Фулхэм - Брентфорд: обзор матча 29 апреля 2017
Фулхэм
29.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
8'
Т. Кэрни
34'
Н. Йеннарис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Брентфорд
Желтая карточка
С. Йохансен
90'
+2
Замена
Н. Кебану
️️️️
Ф. Айите
79'
61'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
С. Каньос
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Р. Сессеньон
59'
Пенальти не реализован!
Т. Кэрни
45'
+2
34'
ГОЛ! 1:1!
Н. Йеннарис
Пас отдал
К. Кершбаумер
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
Р. Сессеньон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Соне Алуко
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
АП
10
Стефан Йохансен
ПП
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
26
Лассе Вибе
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
24
Хота
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
3-2-4-1
13
Беттинелли
2
Мэлони
26
Калас
3
Рим
30
Сессеньон
2
Фредерикс
14
Алуко
11
Айите
29
МакДональд
10
Йохансен
10
Кэрни
1-4-3-1
7
Кершбаумер
6
Дин
23
Йеннарис
26
Вибе
36
Кларк
39
Филд
7
Каньос
14
Сойерс
24
Хота
5
Барбе
11
Айите
92
Кебану
92
Кебану
11
Айите
30
Сессеньон
12
Пиазон
12
Пиазон
30
Сессеньон
7
Каньос
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Каньос
Остались в запасе
Фулхэм
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Фулхэм - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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