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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Фулхэм
Престон - Фулхэм: обзор матча 13 августа 2016
Престон
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
71'
К. Робинсон
33'
С. Алуко
67'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Фулхэм
90'
Замена
Т. Рим
️️️️
С. Мэлони
Замена
К. Хамфри
️️️️
Л. Гримшоу
82'
81'
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
Ф. Айите
79'
Желтая карточка
Т. Кэрни
73'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Смит
ГОЛ! 1:2!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Бэкфорд
71'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Б. Прингл
67'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
И. Дойл
67'
67'
ГОЛ! 0:2!
М. Смит
43'
Желтая карточка
Ф. Айите
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Алуко
Пас отдал
К. МакДональд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Соне Алуко
АП
8
Скотт Паркер
ПП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Фулхэм
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-5-2
1
Линдегаард
8
Каннингэм
5
Кларк
3
Райт
12
Галлахер
18
Прингл
8
Брауне
16
Гримшоу
14
Джонсон
14
Гарнер
9
Дойл
4-4-1-1
27
Баттон
3
Одои
30
Мадль
26
Калас
2
Мэлони
8
Паркер
11
Айите
29
МакДональд
10
Кэрни
14
Алуко
17
Смит
16
Гримшоу
7
Хамфри
7
Хамфри
16
Гримшоу
18
Прингл
47
Робинсон
47
Робинсон
18
Прингл
9
Дойл
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
9
Дойл
2
Мэлони
3
Рим
3
Рим
2
Мэлони
11
Айите
21
Кристенсен
21
Кристенсен
11
Айите
17
Смит
12
Вудроу
12
Вудроу
17
Смит
Остались в запасе
Престон
Фулхэм
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Престон - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Дипдэйл
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