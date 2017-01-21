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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм: обзор матча 21 января 2017
Куинз Парк Рейнджерс
21.01.2017, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
25'
Р. Мэннинг
75'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
90'
+6
Желтая карточка
К. Мартин
90'
+5
Желтая карточка
Т. Кэрни
Замена
Д. Перч
️️️️
Г. Холл
90'
+3
Желтая карточка
Д. Линч
90'
88'
Замена
М. Смит
️️️️
С. Алуко
77'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Л. Пиазон
75'
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
Пас отдал
Т. Кэрни
Замена
К. Луалуа
️️️️
Д. Макки
73'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
И. Силла
68'
Желтая карточка
И. Силла
61'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
50'
46'
Замена
Д. Одои
️️️️
Р. Фредерикс
Желтая карточка
М. Луонго
39'
35'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
ГОЛ! 1:0!
Р. Мэннинг
25'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
23'
7'
Пенальти не реализован!
К. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Соне Алуко
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
16
Майкл Доугти
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-2-2-1-1
12
Смитис
5
Онуоха
24
Холл
2
Ферлонг
21
Бидуэлл
18
Мэннинг
21
Луонго
12
Макки
22
Вшолек
26
Силла
4-4-1-1
27
Баттон
2
Фредерикс
2
Мэлони
26
Калас
3
Рим
10
Йохансен
29
МакДональд
10
Кэрни
14
Алуко
12
Пиазон
18
Мартин
12
Макки
25
Луалуа
25
Луалуа
12
Макки
24
Холл
24
Перч
24
Перч
24
Холл
26
Силла
14
Вашингтон
14
Вашингтон
26
Силла
12
Пиазон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
12
Пиазон
2
Фредерикс
3
Одои
3
Одои
2
Фредерикс
14
Алуко
17
Смит
17
Смит
14
Алуко
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
7
Йени Нгбакото
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Майкл Доугти
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Майкл Доугти
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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