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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
Фулхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 29 октября 2016
Фулхэм
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
5 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
8'
К. Мартин
34'
Т. Калас
42'
Л. Пиазон
63'
К. Мартин (П)
67'
К. МакДональд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
Замена
С. Паркер
️️️️
К. МакДональд
85'
Замена
Т. Рим
️️️️
Т. Калас
81'
77'
Замена
️️️️
Т. Смит
Замена
Ф. Айите
️️️️
С. Алуко
75'
73'
Замена
Т. Холмс-Деннис
️️️️
К. Лев
ГОЛ! 5:0!
К. МакДональд
Пас отдал
Ф. Айите
67'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Мартин
63'
61'
Замена
Д. Пэйн
️️️️
Д. Уайтхэд
ГОЛ! 3:0!
Л. Пиазон
Пас отдал
С. Алуко
42'
36'
Желтая карточка
К. Палмер
Желтая карточка
Р. Фредерикс
36'
ГОЛ! 2:0!
Т. Калас
34'
30'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
Р. Сигурдссон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Соне Алуко
АП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Стефан Йохансен
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
4
Дин Уайтхэд
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
4-3-2-1
27
Баттон
2
Мэлони
26
Калас
6
Сигурдссон
2
Фредерикс
29
МакДональд
10
Кэрни
10
Йохансен
12
Пиазон
14
Алуко
18
Мартин
4-3-2-1
12
Уорд
2
Смит
5
Хадсон
26
Шиндлер
15
Лев
4
Уайтхэд
13
Муй
33
Банн
10
Качунга
45
Палмер
21
Уэллс
26
Калас
3
Рим
3
Рим
26
Калас
14
Алуко
11
Айите
11
Айите
14
Алуко
29
МакДональд
8
Паркер
8
Паркер
29
МакДональд
15
Лев
17
Холмс-Деннис
17
Холмс-Деннис
15
Лев
4
Уайтхэд
19
Пэйн
19
Пэйн
4
Уайтхэд
Остались в запасе
Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Мерфи
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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