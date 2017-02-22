Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Фулхэм
Бристоль Сити - Фулхэм: обзор матча 22 февраля 2017
Бристоль Сити
22.02.2017, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
17'
Л. Пиазон
54'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Фулхэм
76'
Замена
С. Алуко
️️️️
Н. Кебану
71'
Желтая карточка
Т. Рим
70'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Л. Пиазон
62'
Замена
К. Мартин
️️️️
Ф. Айите
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Й. Хегелер
62'
Желтая карточка
Й. Хегелер
61'
Замена
Л. Томлин
️️️️
А. Мэтьюз
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кэрни
45'
Желтая карточка
С. Йохансен
Замена
Б. Рид
️️️️
Д. Браунхилл
45'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пиазон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЛП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
11
Флойд Айите
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Соне Алуко
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
3-2-3-1
13
Гифер
13
Голбоурн
44
Флинт
3
Райт
23
Брайан
2
Мэтьюз
8
Браунхилл
13
Хегелер
11
Коттерилл
11
Джурич
4-3-3
27
Баттон
3
Одои
26
Калас
3
Рим
30
Сессеньон
29
МакДональд
11
Айите
10
Йохансен
12
Пиазон
10
Кэрни
92
Кебану
13
Хегелер
19
О'Нил
19
О'Нил
13
Хегелер
8
Браунхилл
14
Рид
14
Рид
8
Браунхилл
2
Мэтьюз
17
Томлин
17
Томлин
2
Мэтьюз
12
Пиазон
2
Фредерикс
2
Фредерикс
12
Пиазон
92
Кебану
14
Алуко
14
Алуко
92
Кебану
11
Айите
18
Мартин
18
Мартин
11
Айите
Остались в запасе
Бристоль Сити
Фулхэм
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бристоль Сити - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Фулхэм
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+