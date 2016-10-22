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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 22 октября 2016
Астон Вилла
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
80'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
90'
Желтая карточка
М. Мадль
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Ж. Айю
86'
83'
Желтая карточка
К. Мартин
81'
Замена
Ф. Айите
️️️️
Л. Пиазон
81'
Замена
М. Смит
️️️️
С. Йохансен
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Адома
80'
Замена
Р. МакКормак
️️️️
М. Йединак
73'
72'
Желтая карточка
К. МакДональд
67'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
С. Алуко
Замена
А. Адома
️️️️
Р. Жестеде
55'
45'
Желтая карточка
Л. Пиазон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
РФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Стефан Йохансен
АП
8
Скотт Паркер
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-3
95
Голлини
23
Амави
17
Честер
17
Бэйкер
21
Хаттон
20
Гарднер
15
Йединак
10
Бакуна
39
Жестеде
10
Айю
26
Коджиа
4-3-2-1
27
Баттон
3
Одои
6
Сигурдссон
30
Мадль
30
Сессеньон
8
Паркер
14
Алуко
29
МакДональд
12
Пиазон
10
Йохансен
18
Мартин
10
Айю
8
Вествуд
8
Вествуд
10
Айю
39
Жестеде
37
Адома
37
Адома
39
Жестеде
15
Йединак
44
МакКормак
44
МакКормак
15
Йединак
14
Алуко
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Алуко
12
Пиазон
11
Айите
11
Айите
12
Пиазон
10
Йохансен
17
Смит
17
Смит
10
Йохансен
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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