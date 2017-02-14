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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ноттингем Форест
Фулхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 14 февраля 2017
Фулхэм
14.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
3 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
30'
Т. Кэрни
33'
Л. Пиазон
72'
Д. Хоббс (АГ)
2'
П. Касами
47'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ноттингем Форест
90'
Желтая карточка
Д. Фокс
85'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Пинильос
Замена
С. Паркер
️️️️
С. Алуко
84'
Желтая карточка
К. МакДональд
80'
79'
Замена
Д. Воган
️️️️
П. Касами
78'
Замена
З. Клоу
️️️️
А. Тшибола
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Д. Хоббс
72'
Желтая карточка
М. Мадль
66'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Ф. Айите
64'
47'
ГОЛ! 2:2!
Б. Бреретон
ГОЛ! 2:1!
Л. Пиазон
33'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэрни
30'
Замена
М. Мадль
️️️️
Р. Сигурдссон
28'
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Касами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЛП
11
Флойд Айите
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Том Кэрни
АП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
15
Дани Пинильос
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
4-4-2
27
Баттон
30
Сессеньон
3
Рим
6
Сигурдссон
3
Одои
10
Йохансен
11
Айите
14
Алуко
29
МакДональд
12
Пиазон
10
Кэрни
4-4-1-1
88
Стойкович
2
Кэш
13
Фокс
6
Уорролл
14
Хоббс
23
Осборн
36
Тшибола
23
Касами
15
Пинильос
22
Бреретон
44
МакКормак
11
Айите
92
Кебану
92
Кебану
11
Айите
6
Сигурдссон
30
Мадль
30
Мадль
6
Сигурдссон
14
Алуко
8
Паркер
8
Паркер
14
Алуко
23
Касами
8
Воган
8
Воган
23
Касами
15
Пинильос
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
15
Пинильос
36
Тшибола
20
Клоу
20
Клоу
36
Тшибола
Остались в запасе
Фулхэм
Ноттингем Форест
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фулхэм - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
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