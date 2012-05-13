Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кевин Дэйвис - статистика

Завершил карьеру
26 марта 1977 (49), Шеффилд
#24 | Нападающий
188 см | 75 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
31
6
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сток Сити
2 : 2
13.05.2012
Болтон
1' - 83'
45'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Болтон
2 : 2
06.05.2012
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Болтон
1 : 4
02.05.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
2 : 2
28.04.2012
Болтон
1' - 90'
26, 70'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Астон Вилла
1 : 2
24.04.2012
Болтон
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Болтон
1 : 1
21.04.2012
Суонси
1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл
2 : 0
09.04.2012
Болтон
1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Болтон
0 : 3
07.04.2012
Фулхэм
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
31.03.2012
Болтон
70' - 90'
84'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Болтон
2 : 1
24.03.2012
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Болтон
1 : 2
11.02.2012
Уиган Атлетик
1' - 63'
57'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Норвич Сити
2 : 0
04.02.2012
Болтон
57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Болтон
0 : 0
01.02.2012
Арсенал
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Болтон
3 : 1
21.01.2012
Ливерпуль
88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
14.01.2012
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1 : 2
04.01.2012
Болтон
87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
1 : 1
31.12.2011
Вулверхэмптон
88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Болтон
0 : 2
26.12.2011
Ньюкасл
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Блэкберн
1 : 2
20.12.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Фулхэм
2 : 0
17.12.2011
Болтон
1' - 56'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
1 : 2
10.12.2011
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Тоттенхэм
3 : 0
03.12.2011
Болтон
1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Болтон
0 : 2
26.11.2011
Эвертон
1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Бромвич
2 : 1
19.11.2011
Болтон
1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Болтон
5 : 0
06.11.2011
Сток Сити
1' - 90'
2'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Суонси
3 : 1
29.10.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Болтон
0 : 2
22.10.2011
Сандерленд
1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Уиган Атлетик
1 : 3
15.10.2011
Болтон
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Болтон
1 : 5
02.10.2011
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Арсенал
3 : 0
24.09.2011
Болтон
20' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Болтон
1 : 2
17.09.2011
Норвич Сити
1' - 45'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Болтон
0 : 5
10.09.2011
Манчестер Юнайтед
1' - 63'
11'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
27.08.2011
Болтон
1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Болтон
2 : 3
21.08.2011
Манчестер Сити
1' - 90'
66'
45'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
13.08.2011
Болтон
1' - 90'
70'
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
1
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
64
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
16
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+