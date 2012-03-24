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    Кевин Дэйвис - статистика

    Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия Дэйвис
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Шеффилд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 марта 1977 (45 лет)
    Рост 188
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 31 6 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -83' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Болтон (Болтон)
    45'
    06.05.2012 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.05.2012 1' -90' Болтон (Болтон) 1:4 Тоттенхэм (Лондон)
    28.04.2012 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Болтон (Болтон)
    26' 70'
    24.04.2012 46' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:2 Болтон (Болтон)
    21.04.2012 1' -79' Болтон (Болтон) 1:1 Суонси (Суонси)
    09.04.2012 1' -79' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:0 Болтон (Болтон)
    07.04.2012 46' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Фулхэм (Лондон)
    31.03.2012 70' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:3 Болтон (Болтон)
    84'
    24.03.2012 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    11.02.2012 1' -63' Болтон (Болтон) 1:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    57'
    04.02.2012 57' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    01.02.2012 75' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Арсенал (Лондон)
    21.01.2012 88' -90' Болтон (Болтон) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    14.01.2012 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Болтон (Болтон)
    04.01.2012 87' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Болтон (Болтон)
    31.12.2011 88' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    26.12.2011 77' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    20.12.2011 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Болтон (Болтон)
    17.12.2011 1' -56' Фулхэм (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    10.12.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    03.12.2011 1' -62' Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    26.11.2011 1' -71' Болтон (Болтон) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    19.11.2011 1' -70' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Болтон (Болтон)
    06.11.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 5:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    2'
    29.10.2011 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:1 Болтон (Болтон)
    22.10.2011 1' -65' Болтон (Болтон) 0:2 Сандерленд (Сандерленд)
    15.10.2011 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:3 Болтон (Болтон)
    45'
    02.10.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 1:5 Челси (Лондон)
    24.09.2011 20' -90' Арсенал (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    17.09.2011 1' -45' Болтон (Болтон) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    10.09.2011 1' -63' Болтон (Болтон) 0:5 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    11'
    27.08.2011 1' -72' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:1 Болтон (Болтон)
    21.08.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 2:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    66' 45'
    13.08.2011 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:4 Болтон (Болтон)
    70'
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