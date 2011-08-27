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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Болтон
Ливерпуль - Болтон: обзор матча 27 августа 2011
Ливерпуль
27.08.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Болтон
17'
Д. Хендерсон
53'
М. Шкртел
55'
Ч. Адам
90+2'
И. Класнич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Болтон
+2
ГОЛ! 3:1!
И. Класнич
Пас отдал
М. Петров
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Л. Суарес
Замена
М. Родригес
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Д. Прэтли
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Т. Шанли
️️️️
К. Иглс
ГОЛ! 3:0!
Ч. Адам
Пас отдал
Д. Кейт
ГОЛ! 2:0!
М. Шкртел
Пас отдал
Ч. Адам
Желтая карточка
И. Класнич
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Замена
М. Шкртел
️️️️
М. Келли
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Д. Кейт
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Чарли Адам
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
(К)
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
2
Джо Райли
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
21
Энрике
23
Каррагер
22
Аггер
16
Келли
6
Лейва
19
Даунинг
14
Хендерсон
16
Адам
7
Кейт
9
Суарес
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
39
Найт
24
Кэхилл
4
Робинсон
33
Иглс
6
Рео-Кокер
21
Муамба
19
Петров
39
Класнич
24
Дэйвис
16
Келли
37
Шкртел
37
Шкртел
16
Келли
14
Хендерсон
11
Родригес
11
Родригес
14
Хендерсон
9
Суарес
9
Кэрролл
9
Кэрролл
9
Суарес
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
24
Дэйвис
15
Прэтли
15
Прэтли
24
Дэйвис
33
Иглс
9
Шанли
9
Шанли
33
Иглс
Остались в запасе
Ливерпуль
Болтон
32
Дони
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
2
Джо Райли
ЦЗ
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
Остались в запасе
2
Джо Райли
ЦЗ
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Ливерпуль - Болтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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