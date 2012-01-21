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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Ливерпуль
Болтон - Ливерпуль: обзор матча 21 января 2012
Болтон
21.01.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
4'
М. Дэйвис
29'
Н. Рео-Кокер
50'
Г. Стейнссон
37'
К. Беллами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Ливерпуль
+2
Желтая карточка
Д. Кейт
Замена
Т. Шанли
️️️️
К. Иглс
+2
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
С. Даунинг
️️️️
Ч. Адам
Замена
Д. Кейт
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Х. Энрике
ГОЛ! 3:1!
Г. Стейнссон
Пас отдал
Д. Уитер
ГОЛ! 2:1!
К. Беллами
Пас отдал
Э. Кэрролл
ГОЛ! 2:0!
Н. Рео-Кокер
Пас отдал
К. Иглс
ГОЛ! 1:0!
М. Дэйвис
Пас отдал
Д. Н'Гог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛВ
6
Найджел Рео-Кокер
(К)
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
16
Марк Дэйвис
АП
33
Крис Иглс
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Чарли Адам
АП
11
Макси Родригес
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Болтон
43
Джей Линч
ВР
2
Джо Райли
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
29
Майкл О'Халлоран
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
4-2-3-1
1
Богдан
18
Риккеттс
31
Уитер
39
Найт
31
Стейнссон
6
Рео-Кокер
21
Муамба
19
Петров
16
Дэйвис
33
Иглс
89
Н'Гог
4-2-3-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
21
Энрике
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Родригес
16
Адам
39
Беллами
9
Кэрролл
89
Н'Гог
24
Дэйвис
24
Дэйвис
89
Н'Гог
33
Иглс
9
Шанли
9
Шанли
33
Иглс
16
Адам
19
Даунинг
19
Даунинг
16
Адам
11
Родригес
7
Кейт
7
Кейт
11
Родригес
Остались в запасе
Болтон
Ливерпуль
29
Майкл О'Халлоран
ЦФ
43
Джей Линч
ВР
2
Джо Райли
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
29
Майкл О'Халлоран
ЦФ
43
Джей Линч
ВР
2
Джо Райли
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Болтон - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Рибок
Посещаемость:
26854 из 28353 зрителей (94%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (прямая)
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