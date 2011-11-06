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АПЛ 2026/2027
Болтон - Сток Сити
Болтон - Сток Сити: обзор матча 06 ноября 2011
Болтон
06.11.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
5 : 0
Завершен
Сток Сити
2'
К. Дэйвис
24'
К. Иглс
61'
И. Класнич
73'
К. Иглс
82'
И. Класнич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Сток Сити
Замена
З. Найт
️️️️
Д. Райли
Замена
Д. Прэтли
️️️️
Н. Рео-Кокер
Замена
Т. Шанли
️️️️
И. Класнич
ГОЛ! 5:0!
И. Класнич
Пас отдал
Д. Уитер
Желтая карточка
Д. Уолтерс
ГОЛ! 4:0!
К. Иглс
Пас отдал
И. Класнич
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Пеннант
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Г. Уилэн
Замена
Д. Хиггинботэм
️️️️
Э. Уилкинсон
ГОЛ! 3:0!
И. Класнич
ГОЛ! 2:0!
К. Иглс
ГОЛ! 1:0!
К. Дэйвис
Пас отдал
И. Класнич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
2
Джо Райли
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
15
Даррен Прэтли
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
31
Уитер
24
Кэхилл
2
Райли
16
Дэйвис
21
Муамба
6
Рео-Кокер
33
Иглс
39
Класнич
24
Дэйвис
4-3-3
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
4
Апсон
39
Вудгейт
5
Делап
12
Уилэн
7
Пеннант
35
Джером
15
Крауч
19
Уолтерс
2
Райли
39
Найт
39
Найт
2
Райли
6
Рео-Кокер
15
Прэтли
15
Прэтли
6
Рео-Кокер
39
Класнич
9
Шанли
9
Шанли
39
Класнич
28
Уилкинсон
3
Хиггинботэм
3
Хиггинботэм
28
Уилкинсон
12
Уилэн
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
12
Уилэн
7
Пеннант
9
Джонс
9
Джонс
7
Пеннант
Остались в запасе
Болтон
Сток Сити
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Болтон - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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