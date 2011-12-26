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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Ньюкасл
Болтон - Ньюкасл: обзор матча 26 декабря 2011
Болтон
26.12.2011, понедельник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
69'
А. Бен Арфа
71'
Д. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Ньюкасл
Замена
Д. Перч
️️️️
Й. Кабай
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Г. Обертан
Замена
Т. Шанли
️️️️
И. Класнич
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Д. Н'Гог
ГОЛ! 0:2!
Д. Ба
Пас отдал
Г. Обертан
ГОЛ! 0:1!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Р. Тэйлор
Замена
К. Иглс
️️️️
Ф. Муамба
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Бест
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Желтая карточка
И. Класнич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
28
Боята
39
Найт
19
Петров
21
Муамба
6
Рео-Кокер
16
Дэйвис
39
Класнич
89
Н'Гог
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
5
Уильямсон
5
Тэйлор
32
Обертан
24
Тиоте
29
Кабай
18
Гутьеррес
9
Бест
19
Ба
21
Муамба
33
Иглс
33
Иглс
21
Муамба
39
Класнич
9
Шанли
9
Шанли
39
Класнич
89
Н'Гог
24
Дэйвис
24
Дэйвис
89
Н'Гог
29
Кабай
24
Перч
24
Перч
29
Кабай
9
Бест
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
9
Бест
32
Обертан
26
Амеоби
26
Амеоби
32
Обертан
Остались в запасе
Болтон
Ньюкасл
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Болтон - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
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