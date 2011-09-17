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Болтон - Норвич Сити
Болтон - Норвич Сити: обзор матча 17 сентября 2011
Болтон
17.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
64'
М. Петров (П)
37'
Э. Пилкингтон
42'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Норвич Сити
Желтая карточка
Г. Холт
Замена
Э. Крофтс
️️️️
В. Хулахан
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
Д. Воган
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
Г. Холт
️️️️
С. Морисон
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Д. Прэтли
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Петров
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
Красная карточка
И. Класнич
+2
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
К. Дэйвис
Замена
К. Иглс
️️️️
Т. Шанли
ГОЛ! 0:2!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Фокс
ГОЛ! 0:1!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
С. Морисон
Желтая карточка
Ю. Яскилайнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
4-3-3
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
28
Боята
39
Найт
19
Петров
15
Прэтли
6
Рео-Кокер
9
Шанли
24
Дэйвис
39
Класнич
4-5-1
26
Радди
26
Ноутон
16
Мартин
23
Тирней
25
Барнетт
13
Пилкингтон
15
Фокс
4
Джонсон
17
Беннетт
14
Хулахан
20
Морисон
15
Прэтли
16
Дэйвис
16
Дэйвис
15
Прэтли
9
Шанли
33
Иглс
33
Иглс
9
Шанли
24
Дэйвис
89
Н'Гог
89
Н'Гог
24
Дэйвис
14
Хулахан
48
Крофтс
48
Крофтс
14
Хулахан
13
Пилкингтон
9
Воган
9
Воган
13
Пилкингтон
20
Морисон
27
Холт
27
Холт
20
Морисон
Остались в запасе
Болтон
Норвич Сити
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Болтон - Норвич Сити
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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