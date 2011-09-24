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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Болтон
Арсенал - Болтон: обзор матча 24 сентября 2011
Арсенал
24.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Болтон
46'
Р. ван Перси
72'
Р. ван Перси
89'
А. Сонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Болтон
ГОЛ! 3:0!
А. Сонг
Пас отдал
А. Рэмзи
Замена
М. Шамах
️️️️
Р. ван Перси
Замена
Т. Росицки
️️️️
М. Артета
Замена
А. Аршавин
️️️️
Жервиньо
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
М. Дэйвис
️️️️
К. Иглс
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Замена
Д. Боята
️️️️
Ф. Муамба
Красная карточка
Д. Уитер
Желтая карточка
Ю. Яскилайнен
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Рэмзи
20'
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Д. Н'Гог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
15
Даррен Прэтли
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
21
Рэмзи
8
Сонг
27
Жервиньо
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-5-1
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
31
Уитер
39
Найт
4
Робинсон
33
Иглс
15
Прэтли
21
Муамба
6
Рео-Кокер
19
Петров
89
Н'Гог
8
Артета
10
Росицки
10
Росицки
8
Артета
27
Жервиньо
28
Аршавин
28
Аршавин
27
Жервиньо
32
ван Перси
27
Шамах
27
Шамах
32
ван Перси
21
Муамба
28
Боята
28
Боята
21
Муамба
33
Иглс
16
Дэйвис
16
Дэйвис
33
Иглс
89
Н'Гог
24
Дэйвис
24
Дэйвис
89
Н'Гог
Остались в запасе
Арсенал
Болтон
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
16
Рикардо Гарднер
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
16
Рикардо Гарднер
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Болтон
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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