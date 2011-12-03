Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Болтон
Тоттенхэм - Болтон: обзор матча 03 декабря 2011
Тоттенхэм
03.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Болтон
7'
Г. Бэйл
50'
А. Леннон
61'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Болтон
Замена
Д. Ливермор
️️️️
С. Паркер
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
А. Леннон
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
И. Класнич
Замена
Д. Прэтли
️️️️
К. Дэйвис
ГОЛ! 3:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
Д. Боята
ГОЛ! 2:0!
А. Леннон
Пас отдал
Д. Дефо
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
Г. Стейнссон
️️️️
Ф. Муамба
18'
Красная карточка
Г. Кэхилл
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
15
Даррен Прэтли
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-3-1-2
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
36
Галлас
2
Уокер
8
Паркер
10
Модрич
12
Леннон
18
Бэйл
25
Адебайор
9
Дефо
4-4-2
22
Яскилайнен
39
Найт
24
Кэхилл
28
Боята
4
Робинсон
33
Иглс
21
Муамба
6
Рео-Кокер
16
Дэйвис
24
Дэйвис
39
Класнич
8
Паркер
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Паркер
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
12
Леннон
21
Муамба
31
Стейнссон
31
Стейнссон
21
Муамба
24
Дэйвис
15
Прэтли
15
Прэтли
24
Дэйвис
39
Класнич
89
Н'Гог
89
Н'Гог
39
Класнич
Остались в запасе
Тоттенхэм
Болтон
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Тоттенхэм - Болтон
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Болтон
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+