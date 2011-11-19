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Вест Бромвич - Болтон
Вест Бромвич - Болтон: обзор матча 19 ноября 2011
Вест Бромвич
19.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Болтон
17'
Д. Томас
56'
Ш. Лонг
21'
И. Класнич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Болтон
Замена
С. Кокс
️️️️
Ю. Мулумбу
+2
Замена
Г. Какута
️️️️
Ф. Муамба
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Томас
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
К. Дэйвис
Замена
М. Петров
️️️️
К. Иглс
ГОЛ! 2:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
Н. Шори
Желтая карточка
Д. Томас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Класнич
ГОЛ! 1:0!
Д. Томас
Пас отдал
З. Гера
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
2
Джо Райли
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
15
Даррен Прэтли
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
4-4-1-1
12
Фостер
3
Шори
36
Маколи
13
Ольссон
18
Рид
7
Томас
11
Брант
7
Моррисон
21
Мулумбу
20
Гера
7
Лонг
4-4-2
22
Яскилайнен
2
Райли
24
Кэхилл
31
Уитер
4
Робинсон
33
Иглс
21
Муамба
6
Рео-Кокер
16
Дэйвис
24
Дэйвис
39
Класнич
7
Томас
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Томас
21
Мулумбу
10
Кокс
10
Кокс
21
Мулумбу
21
Муамба
5
Какута
5
Какута
21
Муамба
33
Иглс
19
Петров
19
Петров
33
Иглс
24
Дэйвис
89
Н'Гог
89
Н'Гог
24
Дэйвис
Остались в запасе
Вест Бромвич
Болтон
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вест Бромвич - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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