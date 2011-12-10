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АПЛ 2026/2027
Болтон - Астон Вилла
Болтон - Астон Вилла: обзор матча 10 декабря 2011
Болтон
10.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
55'
И. Класнич
33'
М. Олбрайтон
39'
С. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Астон Вилла
+2
Желтая карточка
М. Олбрайтон
+1
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Бент
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
И. Класнич
Замена
Г. Какута
️️️️
Т. Шанли
ГОЛ! 1:2!
И. Класнич
ГОЛ! 0:2!
С. Петров
Пас отдал
С. Уорнок
ГОЛ! 0:1!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
М. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
29
Майкл О'Халлоран
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
4-3-3
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
28
Боята
16
Дэйвис
15
Прэтли
33
Иглс
9
Шанли
24
Дэйвис
39
Класнич
4-4-2
1
Гьюзан
21
Хаттон
39
Коллинс
22
Данн
3
Уорнок
11
Олбрайтон
19
Петров
28
Н'Зогбиа
17
Херд
11
Агбонлахор
10
Бент
9
Шанли
5
Какута
5
Какута
9
Шанли
39
Класнич
89
Н'Гог
89
Н'Гог
39
Класнич
10
Бент
19
Хески
19
Хески
10
Бент
Остались в запасе
Болтон
Астон Вилла
29
Майкл О'Халлоран
ЦФ
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
29
Майкл О'Халлоран
ЦФ
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Болтон - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
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