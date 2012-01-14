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Манчестер Юнайтед - Болтон
Манчестер Юнайтед - Болтон: обзор матча 14 января 2012
Манчестер Юнайтед
14.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Болтон
45+1'
П. Скоулз
74'
Д. Уэлбек
83'
М. Кэррик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Болтон
Замена
Т. Шанли
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 3:0!
М. Кэррик
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
Д. Прэтли
️️️️
Ф. Муамба
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
Травма
Д. Уэлбек
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
У. Руни
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Нани
Замена
Д. Райли
️️️️
К. Иглс
Замена
Р. Гиггз
️️️️
П. Скоулз
ГОЛ! 1:0!
П. Скоулз
Пас отдал
У. Руни
+1
Пенальти не реализован!
У. Руни
Желтая карточка
З. Найт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛВ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
16
Марк Дэйвис
АП
33
Крис Иглс
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Болтон
43
Джей Линч
ВР
2
Джо Райли
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
4-3-1-2
1
Линдегаард
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
2
Рафаэл
16
Кэррик
22
Скоулз
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
18
Уэлбек
4-2-3-1
1
Богдан
31
Стейнссон
31
Уитер
39
Найт
18
Риккеттс
6
Рео-Кокер
21
Муамба
33
Иглс
16
Дэйвис
19
Петров
89
Н'Гог
17
Нани
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
17
Нани
22
Скоулз
11
Гиггз
11
Гиггз
22
Скоулз
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
33
Иглс
2
Райли
2
Райли
33
Иглс
21
Муамба
15
Прэтли
15
Прэтли
21
Муамба
19
Петров
9
Шанли
9
Шанли
19
Петров
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Болтон
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
43
Джей Линч
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
43
Джей Линч
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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