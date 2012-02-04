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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Болтон
Норвич Сити - Болтон: обзор матча 04 февраля 2012
Норвич Сити
04.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
70'
Э. Сурман
85'
Э. Пилкингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Болтон
ГОЛ! 2:0!
Э. Пилкингтон
Замена
М. Сорделл
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
С. Морисон
️️️️
С. Джексон
Замена
Т. Шанли
️️️️
К. Иглс
ГОЛ! 1:0!
Э. Сурман
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
Замена
Э. Беннетт
️️️️
З. Уитбред
Замена
Р. Мартин
️️️️
Д. Айяла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
4-4-2
26
Радди
3
Друри
4
Уитбред
4
Айяла
26
Ноутон
15
Фокс
16
Сурман
13
Пилкингтон
14
Хулахан
27
Холт
11
Джексон
4-5-1
1
Богдан
31
Уитер
18
Риккеттс
39
Найт
4
Мирс
33
Иглс
6
Рео-Кокер
21
Муамба
16
Дэйвис
19
Петров
89
Н'Гог
4
Айяла
16
Мартин
16
Мартин
4
Айяла
4
Уитбред
17
Беннетт
17
Беннетт
4
Уитбред
11
Джексон
20
Морисон
20
Морисон
11
Джексон
33
Иглс
9
Шанли
9
Шанли
33
Иглс
89
Н'Гог
9
Сорделл
9
Сорделл
89
Н'Гог
21
Муамба
24
Дэйвис
24
Дэйвис
21
Муамба
Остались в запасе
Норвич Сити
Болтон
31
Джед Стир
ВР
48
Эндрю Крофтс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
48
Эндрю Крофтс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Норвич Сити - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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