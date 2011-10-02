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АПЛ 2026/2027
Болтон - Челси
Болтон - Челси: обзор матча 02 октября 2011
Болтон
02.10.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 5
Завершен
Челси
47'
Д. Боята
3'
Д. Старридж
14'
Ф. Лэмпард
24'
Д. Старридж
26'
Ф. Лэмпард
59'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Челси
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
К. Иглс
️️️️
Р. Гарднер
Замена
Т. Шанли
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Н. Анелька
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 1:5!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Рамирес
Замена
Б. Иванович
️️️️
Ж. Босингва
ГОЛ! 1:4!
Д. Боята
Пас отдал
М. Петров
Замена
З. Найт
️️️️
Г. Стейнссон
ГОЛ! 0:4!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Луис
ГОЛ! 0:3!
Д. Старридж
14'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Старридж
Желтая карточка
Д. Н'Гог
ГОЛ! 0:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Дидье Дрогба
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Болтон
26
Роберт Лэйнтон
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
4-4-2
1
Богдан
4
Робинсон
24
Кэхилл
28
Боята
31
Стейнссон
19
Петров
16
Гарднер
6
Рео-Кокер
15
Прэтли
24
Дэйвис
89
Н'Гог
4-3-1-2
1
Чех
3
Босингва
4
Луис
26
Терри
3
Коул
7
Рамирес
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
64
Мата
11
Дрогба
15
Старридж
31
Стейнссон
39
Найт
39
Найт
31
Стейнссон
16
Гарднер
33
Иглс
33
Иглс
16
Гарднер
89
Н'Гог
9
Шанли
9
Шанли
89
Н'Гог
3
Босингва
20
Иванович
20
Иванович
3
Босингва
7
Рамирес
12
Оби Микел
12
Оби Микел
7
Рамирес
64
Мата
39
Анелька
39
Анелька
64
Мата
Остались в запасе
Болтон
Челси
26
Роберт Лэйнтон
ВР
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
26
Роберт Лэйнтон
ВР
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Болтон - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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