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Болтон - Уиган Атлетик
Болтон - Уиган Атлетик: обзор матча 11 февраля 2012
Болтон
11.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
67'
М. Дэйвис
43'
Г. Колдуэлл
76'
Д. МакАртур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Г. Стейнссон
+4
+1
Замена
Д. Джонс
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 1:2!
Д. МакАртур
Замена
У. Родальега
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:1!
М. Дэйвис
Пас отдал
Д. Н'Гог
Желтая карточка
Д. МакКарти
Замена
И. Класнич
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Т. Шанли
️️️️
К. Иглс
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
Р. Миячи
️️️️
М. Петров
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
ГОЛ! 0:1!
Г. Колдуэлл
Пас отдал
Ж. Босежур
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-4-2
1
Богдан
31
Уитер
39
Найт
18
Риккеттс
31
Стейнссон
19
Петров
16
Дэйвис
6
Рео-Кокер
33
Иглс
24
Дэйвис
89
Н'Гог
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
3
Фигероа
5
Колдуэлл
21
Алькарас
11
Мозес
11
МакАртур
16
МакКарти
16
Гомес
22
Босежур
9
Ди Санто
19
Петров
31
Миячи
31
Миячи
19
Петров
24
Дэйвис
39
Класнич
39
Класнич
24
Дэйвис
33
Иглс
9
Шанли
9
Шанли
33
Иглс
9
Ди Санто
3
Джонс
3
Джонс
9
Ди Санто
16
Гомес
23
Родальега
23
Родальега
16
Гомес
Остались в запасе
Болтон
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Болтон - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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