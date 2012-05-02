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Болтон - Тоттенхэм
Болтон - Тоттенхэм: обзор матча 02 мая 2012
Болтон
02.05.2012, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 4
Завершен
Тоттенхэм
51'
Н. Рео-Кокер
37'
Л. Модрич
60'
Р. ван дер Ваарт
62'
Э. Адебайор
69'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Тоттенхэм
Замена
Р. Нельсен
️️️️
В. Галлас
Замена
Л. Саа
️️️️
А. Леннон
Замена
Р. Миячи
️️️️
К. Иглс
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
К. Иглс
Желтая карточка
Д. Вела
ГОЛ! 1:4!
Э. Адебайор
Пас отдал
Г. Бэйл
Замена
И. Класнич
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Д. Вела
️️️️
Н. Рео-Кокер
ГОЛ! 1:3!
Э. Адебайор
Пас отдал
А. Леннон
ГОЛ! 1:2!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
К. Уокер
ГОЛ! 1:1!
Н. Рео-Кокер
Пас отдал
Д. Н'Гог
ГОЛ! 0:1!
Л. Модрич
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
28
Дедрик Боята
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
24
Кевин Дэйвис
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
3
Тим Рим
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
30
Сандро
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
12
Аарон Леннон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
26
Ледли Кинг
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-5-1
1
Богдан
28
Боята
31
Уитер
18
Риккеттс
24
Дэйвис
3
Рим
19
Петров
16
Дэйвис
6
Рео-Кокер
33
Иглс
89
Н'Гог
4-1-3-2
24
Фридель
2
Уокер
36
Галлас
4
Кабуль
3
Роуз
10
Модрич
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
12
Леннон
25
Адебайор
6
Рео-Кокер
16
Вела
16
Вела
6
Рео-Кокер
33
Иглс
31
Миячи
31
Миячи
33
Иглс
89
Н'Гог
39
Класнич
39
Класнич
89
Н'Гог
36
Галлас
17
Нельсен
17
Нельсен
36
Галлас
8
ван дер Ваарт
8
Ливермор
8
Ливермор
8
ван дер Ваарт
12
Леннон
28
Саа
28
Саа
12
Леннон
Остались в запасе
Болтон
Тоттенхэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
23
Карло Кудичини
ВР
26
Ледли Кинг
ЦЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
26
Ледли Кинг
ЦЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Болтон - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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