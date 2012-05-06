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Болтон - Вест Бромвич
Болтон - Вест Бромвич: обзор матча 06 мая 2012
Болтон
06.05.2012, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
24'
М. Петров (П)
72'
Б. Джонс (АГ)
75'
К. Брант
90'
Д. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Вест Бромвич
ГОЛ! 2:2!
Д. Моррисон
Пас отдал
С. Кокс
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Н. Рео-Кокер
Замена
С. Кокс
️️️️
Г. Дорранс
Замена
П. Шарнер
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
Д. Моррисон
️️️️
К. Эндрюс
ГОЛ! 2:1!
К. Брант
Пас отдал
Ш. Лонг
Желтая карточка
К. Брант
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Джонс
Замена
И. Класнич
️️️️
Д. Н'Гог
Желтая карточка
К. Эндрюс
Желтая карточка
Ш. Лонг
Замена
З. Найт
️️️️
Д. Уитер
Желтая карточка
Б. Джонс
Желтая карточка
Д. Боята
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
28
Дедрик Боята
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
24
Кевин Дэйвис
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
3
Тим Рим
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ПП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
19
Скотт Аллан
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-5-1
1
Богдан
28
Боята
31
Уитер
18
Риккеттс
24
Дэйвис
3
Рим
19
Петров
16
Дэйвис
6
Рео-Кокер
33
Иглс
89
Н'Гог
4-5-1
12
Фостер
2
Джонс
13
Ольссон
36
Маколи
24
Риджуэлл
42
Эндрюс
21
Мулумбу
7
Лонг
11
Брант
18
Дорранс
32
Фортуне
31
Уитер
39
Найт
39
Найт
31
Уитер
6
Рео-Кокер
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
6
Рео-Кокер
89
Н'Гог
39
Класнич
39
Класнич
89
Н'Гог
21
Мулумбу
20
Шарнер
20
Шарнер
21
Мулумбу
42
Эндрюс
7
Моррисон
7
Моррисон
42
Эндрюс
18
Дорранс
10
Кокс
10
Кокс
18
Дорранс
Остались в запасе
Болтон
Вест Бромвич
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джош Вела
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джош Вела
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Болтон - Вест Бромвич
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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