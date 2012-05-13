Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Болтон
Сток Сити - Болтон: обзор матча 13 мая 2012
Сток Сити
13.05.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 2
Завершен
Болтон
12'
Д. Уолтерс
77'
Д. Уолтерс (П)
39'
М. Дэйвис
45'
К. Дэйвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Болтон
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
М. Сорделл
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
К. Иглс
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Уолтерс
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
И. Класнич
Замена
Р. Шоттон
️️️️
М. Апсон
Замена
К. Джером
️️️️
Р. Фуллер
ГОЛ! 1:2!
К. Дэйвис
Пас отдал
К. Иглс
ГОЛ! 1:1!
М. Дэйвис
Желтая карточка
С. Риккеттс
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЛП
19
Рикардо Фуллер
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
26
Мэттью Этерингтон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
28
Дедрик Боята
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
3
Тим Рим
ЛП
24
Кевин Дэйвис
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
39
Иван Класнич
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джош Вела
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
6
Хут
4
Апсон
12
Уилэн
19
Фуллер
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
19
Уолтерс
15
Крауч
4-5-1
1
Богдан
16
Дэйвис
39
Найт
18
Риккеттс
28
Боята
33
Иглс
19
Петров
24
Дэйвис
6
Рео-Кокер
3
Рим
39
Класнич
4
Апсон
5
Шоттон
5
Шоттон
4
Апсон
19
Фуллер
35
Джером
35
Джером
19
Фуллер
33
Иглс
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
33
Иглс
24
Дэйвис
9
Сорделл
9
Сорделл
24
Дэйвис
39
Класнич
89
Н'Гог
89
Н'Гог
39
Класнич
Остались в запасе
Сток Сити
Болтон
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джош Вела
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джош Вела
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Болтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Болтон
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+