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Болтон - Фулхэм
Болтон - Фулхэм: обзор матча 07 апреля 2012
Болтон
07.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
0 : 3
Завершен
Фулхэм
30'
К. Демпси
45'
К. Демпси
81'
М. Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Фулхэм
Желтая карточка
С. Риккеттс
+3
Замена
М. Тротта
️️️️
А. Качаниклич
Замена
К. Фрей
️️️️
Д. Дафф
ГОЛ! 0:3!
М. Диарра
Пас отдал
Й. Риисе
Замена
Д. Этуху
️️️️
Б. Руис
Замена
И. Класнич
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
К. Иглс
️️️️
Р. Миячи
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Д. Прэтли
ГОЛ! 0:2!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Дафф
ГОЛ! 0:1!
К. Демпси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ПП
31
Рио Миячи
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
2
Клинт Демпси
ЦФ
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
33
Крис Иглс
ПП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
11
Керим Фрей
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-4-2
1
Богдан
3
Алонсо
31
Уитер
18
Риккеттс
19
Петров
3
Рим
16
Дэйвис
6
Рео-Кокер
15
Прэтли
89
Н'Гог
31
Миячи
4-4-2
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
3
Хьюз
6
Риисе
16
Дафф
9
Диарра
8
Дембеле
20
Качаниклич
2
Демпси
22
Руис
31
Миячи
33
Иглс
33
Иглс
31
Миячи
89
Н'Гог
39
Класнич
39
Класнич
89
Н'Гог
15
Прэтли
24
Дэйвис
24
Дэйвис
15
Прэтли
16
Дафф
11
Фрей
11
Фрей
16
Дафф
22
Руис
20
Этуху
20
Этуху
22
Руис
20
Качаниклич
29
Тротта
29
Тротта
20
Качаниклич
Остались в запасе
Болтон
Фулхэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
Статистика матча Болтон - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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