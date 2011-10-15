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Уиган Атлетик - Болтон
Уиган Атлетик - Болтон: обзор матча 15 октября 2011
Уиган Атлетик
15.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Болтон
40'
М. Диаме
4'
Г. Колдуэлл (АГ)
45+2'
Д. Н'Гог
90+3'
К. Иглс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Болтон
+4
Замена
М. Дэйвис
️️️️
К. Иглс
+3
ГОЛ! 1:3!
К. Иглс
Пас отдал
И. Класнич
Замена
Р. Гарднер
️️️️
М. Петров
Замена
И. Класнич
️️️️
Д. Н'Гог
Желтая карточка
М. Петров
Желтая карточка
А. Алькарас
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
Д. МакКарти
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Желтая карточка
М. Фигероа
Желтая карточка
Д. Боята
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
У. Родальега
️️️️
Б. Уотсон
Замена
М. Фигероа
️️️️
С. Гохури
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Н'Гог
Пас отдал
К. Дэйвис
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Диаме
Пас отдал
Б. Уотсон
Желтая карточка
Д. Прэтли
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Колдуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
2
Гохури
5
Колдуэлл
21
Алькарас
17
Бойс
16
МакКарти
26
Уотсон
17
Диаме
3
Джонс
11
Мозес
9
Ди Санто
4-4-2
22
Яскилайнен
28
Боята
24
Кэхилл
31
Уитер
4
Робинсон
33
Иглс
6
Рео-Кокер
15
Прэтли
19
Петров
24
Дэйвис
89
Н'Гог
2
Гохури
3
Фигероа
3
Фигероа
2
Гохури
16
МакКарти
15
Мэлони
15
Мэлони
16
МакКарти
26
Уотсон
23
Родальега
23
Родальега
26
Уотсон
33
Иглс
16
Дэйвис
16
Дэйвис
33
Иглс
19
Петров
16
Гарднер
16
Гарднер
19
Петров
89
Н'Гог
39
Класнич
39
Класнич
89
Н'Гог
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Болтон
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уиган Атлетик - Болтон
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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