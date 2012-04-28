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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Болтон
Сандерленд - Болтон: обзор матча 28 апреля 2012
Сандерленд
28.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Болтон
36'
Н. Бендтнер
55'
Д. МакКлин
26'
К. Дэйвис
70'
К. Дэйвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Болтон
Замена
У. Бридж
️️️️
М. Килгаллон
Замена
Д. Вела
️️️️
Н. Рео-Кокер
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 2:2!
К. Дэйвис
Пас отдал
С. Риккеттс
Замена
И. Класнич
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Р. Миячи
️️️️
К. Иглс
ГОЛ! 2:1!
Д. МакКлин
ГОЛ! 1:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Д. Коулбэк
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 0:1!
К. Дэйвис
Пас отдал
М. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джон О'Ши
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
28
Дедрик Боята
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
24
Кевин Дэйвис
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
3
Тим Рим
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
3-4-3
1
Гордон
6
Килгаллон
6
Тернер
27
Бардсли
16
О'Ши
6
Каттермол
4
Коулбэк
22
Кэмпбелл
29
Сессеньон
16
МакКлин
32
Бендтнер
4-5-1
1
Богдан
24
Дэйвис
31
Уитер
18
Риккеттс
28
Боята
33
Иглс
19
Петров
16
Дэйвис
6
Рео-Кокер
3
Рим
89
Н'Гог
6
Килгаллон
3
Бридж
3
Бридж
6
Килгаллон
22
Кэмпбелл
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
22
Кэмпбелл
6
Рео-Кокер
16
Вела
16
Вела
6
Рео-Кокер
89
Н'Гог
39
Класнич
39
Класнич
89
Н'Гог
33
Иглс
31
Миячи
31
Миячи
33
Иглс
Остались в запасе
Сандерленд
Болтон
27
Кирен Вествуд
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Сандерленд - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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