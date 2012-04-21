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Расписание матчей
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Болтон - Суонси
Болтон - Суонси: обзор матча 21 апреля 2012
Болтон
21.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
14'
К. Иглс
6'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Суонси
Замена
Д. Вела
️️️️
М. Дэйвис
+5
Замена
Л. Лита
️️️️
Д. Грэм
Замена
И. Класнич
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Р. Миячи
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Желтая карточка
М. Дэйвис
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Замена
Л. Мур
️️️️
Н. Дайер
ГОЛ! 1:1!
К. Иглс
Пас отдал
М. Петров
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Синклейр
Пас отдал
Э. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Рио Миячи
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
3
Тим Рим
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
12
Дэнни Грэм
ЛП
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ПП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Суонси
21
Феде Бессоне
ЦЗ
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-5-1
1
Богдан
31
Стейнссон
31
Уитер
18
Риккеттс
31
Миячи
3
Рим
19
Петров
6
Рео-Кокер
16
Дэйвис
33
Иглс
24
Дэйвис
4-2-2-1-1
13
Ворм
22
Ранхель
29
Колкер
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
7
Аллен
12
Дайер
12
Грэм
10
Сигурдссон
7
Синклейр
16
Дэйвис
16
Вела
16
Вела
16
Дэйвис
24
Дэйвис
39
Класнич
39
Класнич
24
Дэйвис
31
Миячи
89
Н'Гог
89
Н'Гог
31
Миячи
12
Грэм
18
Лита
18
Лита
12
Грэм
12
Дайер
27
Мур
27
Мур
12
Дайер
Остались в запасе
Болтон
Суонси
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
21
Феде Бессоне
ЦЗ
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
21
Феде Бессоне
ЦЗ
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Болтон - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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