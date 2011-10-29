Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Болтон
Суонси - Болтон: обзор матча 29 октября 2011
Суонси
29.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Болтон
49'
Д. Аллен
57'
С. Синклейр (П)
90+3'
Д. Грэм
74'
Д. Грэм (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Болтон
Замена
Л. Мур
️️️️
Н. Дайер
+4
ГОЛ! 3:1!
Д. Грэм
Пас отдал
А. Ранхель
+3
Желтая карточка
М. Говер
Желтая карточка
А. Ранхель
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
И. Класнич
️️️️
Д. Прэтли
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Грэм
Желтая карточка
М. Дэйвис
Желтая карточка
П. Робинсон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Синклейр
Замена
П. Робинсон
️️️️
М. Петров
Желтая карточка
Л. Бриттон
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
Пас отдал
М. Говер
Вторая желтая
Р. Гарднер
Желтая карточка
Р. Гарднер
Желтая карточка
Д. Прэтли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
21
Марк Говер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Андреа Орланди
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
4-1-3-2
13
Ворм
3
Тэйлор
16
Монк
22
Ранхель
5
Уилльямс
7
Бриттон
21
Говер
7
Синклейр
7
Аллен
12
Дайер
12
Грэм
3-5-1-1
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
31
Уитер
24
Кэхилл
33
Иглс
15
Прэтли
6
Рео-Кокер
16
Гарднер
19
Петров
16
Дэйвис
89
Н'Гог
12
Дайер
27
Мур
27
Мур
12
Дайер
89
Н'Гог
5
Какута
5
Какута
89
Н'Гог
19
Петров
4
Робинсон
4
Робинсон
19
Петров
15
Прэтли
39
Класнич
39
Класнич
15
Прэтли
Остались в запасе
Суонси
Болтон
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Андреа Орланди
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Андреа Орланди
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Лерой Лита
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Суонси - Болтон
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Болтон
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+