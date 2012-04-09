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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Болтон
Ньюкасл - Болтон: обзор матча 09 апреля 2012
Ньюкасл
09.04.2012, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
73'
А. Бен Арфа
83'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Болтон
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
А. Бен Арфа
ГОЛ! 2:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Ш. Амеоби
Замена
И. Класнич
️️️️
Д. Прэтли
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Р. Миячи
️️️️
М. Дэйвис
ГОЛ! 1:0!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Й. Кабай
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Д. Ба
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Перч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
24
Джеймс Перч
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
18
Хонас Гутьеррес
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
33
Крис Иглс
ПЗ
3
Тим Рим
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
19
Мартин Петров
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
18
Сантон
5
Уильямсон
2
Колоччини
2
Симпсон
24
Перч
29
Кабай
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
19
Ба
61
Сиссе
4-4-2
1
Богдан
33
Иглс
31
Уитер
18
Риккеттс
31
Стейнссон
15
Прэтли
16
Дэйвис
6
Рео-Кокер
3
Рим
19
Петров
24
Дэйвис
8
Бен Арфа
5
Тэйлор
5
Тэйлор
8
Бен Арфа
24
Перч
3
Фергюсон
3
Фергюсон
24
Перч
19
Ба
26
Амеоби
26
Амеоби
19
Ба
15
Прэтли
39
Класнич
39
Класнич
15
Прэтли
24
Дэйвис
89
Н'Гог
89
Н'Гог
24
Дэйвис
16
Дэйвис
31
Миячи
31
Миячи
16
Дэйвис
Остались в запасе
Ньюкасл
Болтон
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Болтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
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