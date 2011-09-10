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АПЛ 2026/2027
Болтон - Манчестер Юнайтед
Болтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 10 сентября 2011
Болтон
10.09.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
4'
Чичарито
19'
У. Руни
21'
У. Руни
60'
Чичарито
67'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Манчестер Юнайтед
Травма
П. Эвра
Замена
Т. Шанли
️️️️
И. Класнич
ГОЛ! 0:5!
У. Руни
Пас отдал
Нани
Замена
Д. Прэтли
️️️️
К. Иглс
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Эванс
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Э. Янг
ГОЛ! 0:4!
Чичарито
Травма
Нани
ГОЛ! 0:3!
У. Руни
19'
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
Пас отдал
Ф. Джонс
Желтая карточка
М. Дэйвис
18'
Желтая карточка
К. Дэйвис
11'
Замена
М. Кэррик
️️️️
Т. Клеверли
Травма
Т. Клеверли
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ПЗ
33
Крис Иглс
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Мартин Петров
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ПП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
39
Найт
28
Боята
33
Иглс
16
Дэйвис
19
Петров
6
Рео-Кокер
24
Дэйвис
39
Класнич
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
35
Эванс
5
Фердинанд
4
Джонс
27
Эвра
8
Клеверли
28
Андерсон
17
Нани
14
Чичарито
32
Руни
33
Иглс
15
Прэтли
15
Прэтли
33
Иглс
24
Дэйвис
89
Н'Гог
89
Н'Гог
24
Дэйвис
39
Класнич
9
Шанли
9
Шанли
39
Класнич
15
Янг
6
Смоллинг
6
Смоллинг
15
Янг
8
Клеверли
16
Кэррик
16
Кэррик
8
Клеверли
35
Эванс
11
Гиггз
11
Гиггз
35
Эванс
Остались в запасе
Болтон
Манчестер Юнайтед
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Болтон - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Рибок
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