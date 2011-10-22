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АПЛ 2026/2027
Болтон - Сандерленд
Болтон - Сандерленд: обзор матча 22 октября 2011
Болтон
22.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Сандерленд
83'
С. Сессеньон
90'
Н. Бендтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Сандерленд
ГОЛ! 0:2!
Н. Бендтнер
Пас отдал
С. Сессеньон
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
К. Ричардсон
ГОЛ! 0:1!
С. Сессеньон
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Замена
Г. Какута
️️️️
К. Дэйвис
Замена
И. Класнич
️️️️
М. Петров
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Д. Боята
19'
Желтая карточка
С. Сессеньон
12'
Желтая карточка
М. Тернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
15
Даррен Прэтли
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
31
Уитер
28
Боята
19
Петров
15
Прэтли
6
Рео-Кокер
33
Иглс
89
Н'Гог
24
Дэйвис
4-4-2
22
Миньоле
16
О'Ши
6
Тернер
30
Браун
15
Ричардсон
7
Ларссон
4
Коулбэк
8
Воган
29
Сессеньон
13
Уикхэм
32
Бендтнер
24
Дэйвис
5
Какута
5
Какута
24
Дэйвис
28
Боята
16
Гарднер
16
Гарднер
28
Боята
19
Петров
39
Класнич
39
Класнич
19
Петров
15
Ричардсон
27
Бардсли
27
Бардсли
15
Ричардсон
Остались в запасе
Болтон
Сандерленд
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Болтон - Сандерленд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
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