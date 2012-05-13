Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Найджел Рео-Кокер - статистика

Завершил карьеру
14 мая 1984 (42), Лондон
#6 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Англия | Сьерра-Леоне
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
37
3
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сток Сити
2 : 2
13.05.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Болтон
2 : 2
06.05.2012
Вест Бромвич
1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Болтон
1 : 4
02.05.2012
Тоттенхэм
1' - 65'
51'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
2 : 2
28.04.2012
Болтон
1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Астон Вилла
1 : 2
24.04.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Болтон
1 : 1
21.04.2012
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл
2 : 0
09.04.2012
Болтон
1' - 90'
66'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Болтон
0 : 3
07.04.2012
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
31.03.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Болтон
2 : 1
24.03.2012
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Болтон
2 : 1
10.03.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Сити
2 : 0
03.03.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
3 : 0
25.02.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Болтон
1 : 2
11.02.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Норвич Сити
2 : 0
04.02.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Болтон
0 : 0
01.02.2012
Арсенал
1' - 89'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Болтон
3 : 1
21.01.2012
Ливерпуль
1' - 90'
29'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
14.01.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1 : 2
04.01.2012
Болтон
1' - 90'
20'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
1 : 1
31.12.2011
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Болтон
0 : 2
26.12.2011
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Блэкберн
1 : 2
20.12.2011
Болтон
1' - 90'
30'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Фулхэм
2 : 0
17.12.2011
Болтон
1' - 90'
24'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Тоттенхэм
3 : 0
03.12.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Болтон
0 : 2
26.11.2011
Эвертон
1' - 71'
59'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Бромвич
2 : 1
19.11.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Болтон
5 : 0
06.11.2011
Сток Сити
1' - 89'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Суонси
3 : 1
29.10.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Болтон
0 : 2
22.10.2011
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Уиган Атлетик
1 : 3
15.10.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Болтон
1 : 5
02.10.2011
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Арсенал
3 : 0
24.09.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Болтон
1 : 2
17.09.2011
Норвич Сити
1' - 90'
54'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Болтон
0 : 5
10.09.2011
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
27.08.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Болтон
2 : 3
21.08.2011
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
13.08.2011
Болтон
1' - 83'
31'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
46
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+