Найджел Рео-Кокер - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Найджел
|Фамилия
|Рео-Кокер
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Найджел
|Фамилия
|Рео-Кокер
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|37
|3
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|06.05.2012
|1' -82'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.05.2012
|1' -65'
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|51'
|28.04.2012
|1' -78'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|24.04.2012
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|21.04.2012
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|09.04.2012
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|66'
|07.04.2012
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Фулхэм (Лондон)
|31.03.2012
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:3
|Болтон (Болтон)
|24.03.2012
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|10.03.2012
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.03.2012
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|25.02.2012
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|11.02.2012
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|45'
|04.02.2012
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|01.02.2012
|1' -89'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Арсенал (Лондон)
|21.01.2012
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|29'
|14.01.2012
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|04.01.2012
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|20'
|31.12.2011
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|26.12.2011
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|20.12.2011
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|30'
|17.12.2011
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|24'
|03.12.2011
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|26.11.2011
|1' -71'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|59'
|19.11.2011
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|06.11.2011
|1' -89'
|Болтон (Болтон)
|5:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.10.2011
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:1
|Болтон (Болтон)
|22.10.2011
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|15.10.2011
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:3
|Болтон (Болтон)
|02.10.2011
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:5
|Челси (Лондон)
|24.09.2011
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|17.09.2011
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|54'
|10.09.2011
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:5
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|27.08.2011
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:1
|Болтон (Болтон)
|21.08.2011
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|13.08.2011
|1' -83'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:4
|Болтон (Болтон)
|31'