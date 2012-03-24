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    Найджел Рео-Кокер - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Найджел
    Фамилия Рео-Кокер
    Команда Ванкувер Уайткепс
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 1984 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 37 3 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Болтон (Болтон)
    06.05.2012 1' -82' Болтон (Болтон) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.05.2012 1' -65' Болтон (Болтон) 1:4 Тоттенхэм (Лондон)
    51'
    28.04.2012 1' -78' Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Болтон (Болтон)
    24.04.2012 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:2 Болтон (Болтон)
    21.04.2012 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Суонси (Суонси)
    09.04.2012 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:0 Болтон (Болтон)
    66'
    07.04.2012 1' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Фулхэм (Лондон)
    31.03.2012 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:3 Болтон (Болтон)
    24.03.2012 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    10.03.2012 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.03.2012 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Болтон (Болтон)
    25.02.2012 1' -90' Челси (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    11.02.2012 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    45'
    04.02.2012 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    01.02.2012 1' -89' Болтон (Болтон) 0:0 Арсенал (Лондон)
    21.01.2012 1' -90' Болтон (Болтон) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    29'
    14.01.2012 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Болтон (Болтон)
    04.01.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Болтон (Болтон)
    20'
    31.12.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    26.12.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    20.12.2011 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Болтон (Болтон)
    30'
    17.12.2011 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    24'
    03.12.2011 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    26.11.2011 1' -71' Болтон (Болтон) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    59'
    19.11.2011 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Болтон (Болтон)
    06.11.2011 1' -89' Болтон (Болтон) 5:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.10.2011 1' -90' Суонси (Суонси) 3:1 Болтон (Болтон)
    22.10.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Сандерленд (Сандерленд)
    15.10.2011 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:3 Болтон (Болтон)
    02.10.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 1:5 Челси (Лондон)
    24.09.2011 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    17.09.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    54'
    10.09.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 0:5 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    27.08.2011 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:1 Болтон (Болтон)
    21.08.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 2:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    13.08.2011 1' -83' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:4 Болтон (Болтон)
    31'
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