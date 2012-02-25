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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Болтон
Челси - Болтон: обзор матча 25 февраля 2012
Челси
25.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Болтон
51'
Д. Луис
62'
Д. Дрогба
81'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Болтон
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Рамирес
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ! 3:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Дрогба
Замена
К. Иглс
️️️️
Т. Шанли
Травма
Т. Шанли
Замена
М. Сорделл
️️️️
Д. Н'Гог
ГОЛ! 2:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
Желтая карточка
Д. Прэтли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
7
Рамирес
ЛП
2
Майкл Эссьен
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Рио Миячи
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
15
Даррен Прэтли
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Крис Иглс
ПП
39
Иван Класнич
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
4
Луис
24
Кэхилл
20
Иванович
7
Рамирес
2
Эссьен
8
Лэмпард
64
Мата
11
Дрогба
15
Старридж
4-4-2
1
Богдан
31
Стейнссон
3
Рим
31
Уитер
18
Риккеттс
15
Прэтли
6
Рео-Кокер
21
Муамба
31
Миячи
9
Шанли
89
Н'Гог
7
Рамирес
12
Оби Микел
12
Оби Микел
7
Рамирес
15
Старридж
8
Калу
8
Калу
15
Старридж
11
Дрогба
9
Торрес
9
Торрес
11
Дрогба
9
Шанли
33
Иглс
33
Иглс
9
Шанли
89
Н'Гог
9
Сорделл
9
Сорделл
89
Н'Гог
Остались в запасе
Челси
Болтон
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Челси - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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