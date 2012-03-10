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Болтон - Куинз Парк Рейнджерс
Болтон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 10 марта 2012
Болтон
10.03.2012, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
37'
Д. Прэтли
86'
И. Класнич
48'
Д. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Ф. Муамба
️️️️
Д. Н'Гог
ГОЛ! 2:1!
И. Класнич
Пас отдал
Р. Миячи
Желтая карточка
С. Диаките
Замена
Д. Макки
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
А. Бузаки
️️️️
Ш. Дерри
Замена
Т. Тайво
️️️️
А. Траоре
Замена
И. Класнич
️️️️
Д. Прэтли
Замена
К. Иглс
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 1:1!
Д. Сиссе
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
Н. Онуоха
ГОЛ! 1:0!
Д. Прэтли
Пас отдал
Т. Рим
Желтая карточка
Д. Уитер
Желтая карточка
Д. Прэтли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
3
Тим Рим
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ПП
31
Рио Миячи
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
12
Джейми Макки
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
4-4-2
1
Богдан
19
Петров
31
Уитер
18
Риккеттс
31
Стейнссон
3
Рим
16
Дэйвис
6
Рео-Кокер
15
Прэтли
89
Н'Гог
31
Миячи
4-4-2
30
Кенни
6
Хилл
2
Траоре
35
Фердинанд
5
Онуоха
98
Райт-Филлипс
4
Дерри
8
Бартон
32
Диаките
25
Замора
12
Сиссе
89
Н'Гог
21
Муамба
21
Муамба
89
Н'Гог
19
Петров
33
Иглс
33
Иглс
19
Петров
15
Прэтли
39
Класнич
39
Класнич
15
Прэтли
2
Траоре
0
Тайво
0
Тайво
2
Траоре
98
Райт-Филлипс
12
Макки
12
Макки
98
Райт-Филлипс
4
Дерри
14
Бузаки
14
Бузаки
4
Дерри
Остались в запасе
Болтон
Куинз Парк Рейнджерс
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Болтон - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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