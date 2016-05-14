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Гаэль Ангула
Статистика
Гаэль Ангула - статистика
Завершил карьеру
18 июля 1982 (44), Гавр
#6 | Защитник
177 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
2 : 3
14.05.2016
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
1 : 0
07.05.2016
Анжер
1' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
0 : 1
01.05.2016
Марсель
56' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
0 : 0
27.04.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
1 : 3
16.04.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0 : 0
09.04.2016
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
5 : 1
19.03.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
2 : 0
13.03.2016
Анжер
1' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0 : 0
05.03.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Генгам
2 : 2
27.02.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2 : 3
20.02.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1 : 0
12.02.2016
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
0 : 3
06.02.2016
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2 : 1
03.02.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
3 : 0
30.01.2016
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
5 : 1
23.01.2016
Анжер
58' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2 : 1
15.01.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
2 : 0
09.01.2016
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
1 : 0
20.12.2015
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
1 : 1
13.12.2015
Бордо
1' - 90'
63'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
0 : 2
05.12.2015
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
0 : 0
01.12.2015
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
2 : 0
28.11.2015
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0 : 0
22.11.2015
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
0 : 2
06.11.2015
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
1 : 0
01.11.2015
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0 : 0
24.10.2015
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
1 : 2
17.10.2015
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
1 : 0
03.10.2015
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1 : 2
27.09.2015
Анжер
46' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0 : 0
22.09.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 0
19.09.2015
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
3 : 1
12.09.2015
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1 : 1
29.08.2015
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Газелек
0 : 2
22.08.2015
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0 : 0
15.08.2015
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
0 : 2
08.08.2015
Анжер
Был в запасе
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