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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Анжер
Тулуза - Анжер: обзор матча 17 октября 2015
Тулуза
17.10.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
24'
О. Трехо
27'
Ш. Ндойе
33'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Анжер
Желтая карточка
М. Тиссеран
84'
83'
Желтая карточка
С. Сиссоко
Замена
А. Пешич
️️️️
О. Трехо
82'
74'
Замена
Г. Н'Госсу
️️️️
О. Орьяк
Замена
З. Машаш
️️️️
В. Бен-Йеддер
74'
Замена
А. Регаттен
️️️️
Э. Дидо
73'
67'
Замена
А. Бука
️️️️
Ф. Доре
60'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Ж. Суну
33'
ГОЛ! 1:2!
А. Камара
Пас отдал
Ж. Суну
27'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Ндойе
Пас отдал
В. Мансе
ГОЛ! 1:0!
О. Трехо
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Адриен Регаттен
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
20
Шарль Дье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
4-3-1-2
16
Ахамада
32
Тиссеран
27
Кана-Бийик
20
Яго
29
Мубандже
17
Дидо
3
Думбия
14
Бодигер
8
Трехо
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
4-4-2
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
21
Эндрю
29
Томас
9
Камара
6
Мангани
17
Ндойе
7
Орьяк
91
Суну
27
Доре
17
Дидо
17
Регаттен
17
Регаттен
17
Дидо
10
Бен-Йеддер
29
Машаш
29
Машаш
10
Бен-Йеддер
8
Трехо
8
Пешич
8
Пешич
8
Трехо
91
Суну
10
Сиссоко
10
Сиссоко
91
Суну
27
Доре
25
Бука
25
Бука
27
Доре
7
Орьяк
26
Н'Госсу
26
Н'Госсу
7
Орьяк
Остались в запасе
Тулуза
Анжер
29
Алексис Бли
ОП
16
Марк Видаль
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
16
Марк Видаль
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Тулуза - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Муниципал
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