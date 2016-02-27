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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Анжер
Генгам - Анжер: обзор матча 27 февраля 2016
Генгам
27.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 2
Завершен
Анжер
39'
С. Прива
66'
Т. Жиресс (П)
31'
П. Капелле
78'
Б. Кеткеофомфоне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Анжер
88'
Желтая карточка
Б. Кеткеофомфоне
81'
Замена
Г. Бурийон
️️️️
Ж. Суну
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Кеткеофомфоне
75'
Замена
А. Бука
️️️️
Т. Мангани
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
72'
Желтая карточка
Т. Жиресс
68'
66'
Желтая карточка
И. Траоре
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Жиресс
66'
42'
Красная карточка
Ш. Ндойе
ГОЛ! 1:1!
С. Прива
Пас отдал
Л. Бляс
39'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
38'
37'
Желтая карточка
Р. Сайсс
35'
Замена
М. Яттара
️️️️
П. Капелле
31'
ГОЛ! 0:1!
П. Капелле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
4-2-1-3
1
Лоссль
29
Кербра
5
Ангуа
7
Мартинс Перейра
2
Якобсен
13
Санкаре
26
Жиресс
10
Бляс
7
Бриан
11
Прива
93
Салибу
3-2-3-2
30
Летеллье
21
Эндрю
29
Томас
29
Сайсс
15
Мансе
8
Траоре
6
Мангани
17
Ндойе
15
Капелле
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
15
Капелле
19
Яттара
19
Яттара
15
Капелле
91
Суну
6
Бурийон
6
Бурийон
91
Суну
6
Мангани
25
Бука
25
Бука
6
Мангани
Остались в запасе
Генгам
Анжер
1
Тео Гиварш
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
20
Шарль Дье
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
20
Шарль Дье
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Генгам - Анжер
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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