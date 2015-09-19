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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Труа
Анжер - Труа: обзор матча 19 сентября 2015
Анжер
19.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Труа
37'
Т. Мангани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Труа
Замена
М. Серин
️️️️
А. Камара
90'
+1
84'
Желтая карточка
К. Жан
Замена
О. Орьяк
️️️️
Р. Сайсс
80'
Желтая карточка
А. Камара
74'
74'
Замена
Ф. Камю
️️️️
А. Бьенвеню
68'
Замена
С. Дарбио
️️️️
Й. Кур
62'
Замена
Б. Ниве
️️️️
Ж. Пи
60'
Желтая карточка
Ж. Пи
Замена
Б. Кеткеофомфоне
️️️️
С. Сиссоко
58'
57'
Желтая карточка
Л. Карабуе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Мангани
37'
Красная карточка
Ш. Ндойе
33'
Желтая карточка
Р. Сайсс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Труа
1
Денис Петрич
ВР
29
Жесси Пи
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
19
Матиас Серин
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
3-2-3-2
16
Бутель
29
Томас
8
Траоре
21
Эндрю
29
Сайсс
15
Мансе
17
Ндойе
6
Мангани
9
Камара
27
Доре
10
Сиссоко
4-3-2
1
Петрич
16
Нгонгка
22
Весковац
17
Мавинга
20
Санер
4
Аяссе
8
Кур
24
Карабуе
10
Жан
12
Бьенвеню
29
Сайсс
7
Орьяк
7
Орьяк
29
Сайсс
9
Камара
19
Серин
19
Серин
9
Камара
10
Сиссоко
17
Кеткеофомфоне
17
Кеткеофомфоне
10
Сиссоко
29
Пи
10
Ниве
10
Ниве
29
Пи
8
Кур
8
Дарбио
8
Дарбио
8
Кур
12
Бьенвеню
23
Камю
23
Камю
12
Бьенвеню
Остались в запасе
Анжер
Труа
20
Шарль Дье
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Стефан Мулен
13
Поль Бернардони
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
20
Шарль Дье
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Анжер - Труа
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Помощники судьи:
Филипп Тюглюаль
Фабрис Планкон
Резервный судья:
Франсуа Летескье
Стадион:
Стад Раймон Копа
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