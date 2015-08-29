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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ницца
Анжер - Ницца: обзор матча 29 августа 2015
Анжер
29.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
24'
Т. Мангани
56'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ницца
90'
+4
Замена
П. Пюэль
️️️️
А. Плеа
90'
+4
Замена
А. Менди
️️️️
В. Жермен
Желтая карточка
Ф. Доре
87'
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
87'
81'
Замена
В. Маллманн
️️️️
В. Косьелло
Замена
Г. Каранович
️️️️
Ж. Суну
73'
Замена
Ф. Доре
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Жермен
Пас отдал
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Й. Эндрю
55'
40'
Желтая карточка
О. Боскальи
ГОЛ! 1:0!
Т. Мангани
24'
22'
Желтая карточка
В. Жермен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
55
Кевин Гомис
ПЗ
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-4-2
16
Бутель
29
Сайсс
21
Эндрю
29
Томас
15
Мансе
26
Н'Госсу
9
Камара
17
Ндойе
6
Мангани
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
4-3-1-2
1
Хассен
26
Пье
21
Боскальи
44
Байссе
33
Корреа
6
Менди
14
Сери
26
Косьелло
8
Бен Арфа
98
Жермен
14
Плеа
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
17
Кеткеофомфоне
27
Доре
27
Доре
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
29
Каранович
29
Каранович
91
Суну
14
Плеа
34
Пюэль
34
Пюэль
14
Плеа
26
Косьелло
42
Маллманн
42
Маллманн
26
Косьелло
98
Жермен
19
Менди
19
Менди
98
Жермен
Остались в запасе
Анжер
Ницца
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
30
Александре Летеллье
ВР
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
55
Кевин Гомис
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
30
Александре Летеллье
ВР
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
Остались в запасе
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
55
Кевин Гомис
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Анжер - Ницца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Помощники судьи:
Седрик Моро
Микаэль Ламуш
Стадион:
Стад Раймон Копа
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