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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монако
Анжер - Монако: обзор матча 30 января 2016
Анжер
30.01.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 0
Завершен
Монако
19'
Ш. Ндойе
43'
Ш. Ндойе
55'
М. Яттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монако
80'
Замена
М. Шаиби
️️️️
Б. Силва
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Ж. Суну
80'
Желтая карточка
Ж. Суну
79'
74'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ф. Коэнтрау
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Яттара
72'
70'
Желтая карточка
Г. Каррийо
Замена
Т. Мангани
️️️️
П. Капелле
67'
65'
Замена
В. Лав
️️️️
Ж. Моутинью
ГОЛ! 3:0!
М. Яттара
Пас отдал
Ш. Ндойе
55'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ндойе
43'
Желтая карточка
П. Капелле
39'
29'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
26'
Желтая карточка
Э. Кошта
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ндойе
Пас отдал
Р. Сайсс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Шейх Ндойе
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
96
Кевин Н'Дорам
ОП
47
Мохамед Шаиби
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
3-2-2-3
30
Летеллье
29
Сайсс
29
Томас
8
Траоре
6
Ангула
15
Мансе
15
Капелле
17
Ндойе
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
19
Яттара
4-2-1-1-2
1
Субашич
24
Раджи
6
Карвалью
13
Уоллес
17
Коэнтрау
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Моутинью
20
Силва
11
Кошта
9
Каррийо
91
Суну
10
Сиссоко
10
Сиссоко
91
Суну
15
Капелле
6
Мангани
6
Мангани
15
Капелле
19
Яттара
10
Бенрахма
10
Бенрахма
19
Яттара
20
Силва
47
Шаиби
47
Шаиби
20
Силва
17
Коэнтрау
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Коэнтрау
8
Моутинью
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
8
Моутинью
Остались в запасе
Анжер
Монако
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
96
Кевин Н'Дорам
ОП
1
Пауль Нарди
ВР
8
Набиль Дирар
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
1
Пауль Нарди
ВР
8
Набиль Дирар
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Анжер - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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