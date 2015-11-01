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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Анжер
Монако - Анжер: обзор матча 01 ноября 2015
Монако
01.11.2015, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
35'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Анжер
Замена
Э. Кошта
️️️️
С. Эль-Шаарави
89'
83'
Замена
Ш. Дье
️️️️
Р. Сайсс
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Траоре
82'
78'
Замена
Г. Каранович
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Р. Лопеш
78'
75'
Желтая карточка
Р. Томас
70'
Замена
П. Капелле
️️️️
Ж. Суну
63'
Желтая карточка
Й. Эндрю
59'
Желтая карточка
Ш. Ндойе
45'
+1
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
У. Эчиеджиле
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Пашалич
35'
Желтая карточка
Л. Траоре
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
9
Абдул Камара
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Субашич
12
Эчиеджиле
6
Карвалью
24
Раджи
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Моутинью
92
Эль-Шаарави
8
Пашалич
9
Лопеш
90
Траоре
3-2-3-2
16
Бутель
29
Томас
21
Эндрю
8
Траоре
15
Мансе
29
Сайсс
9
Камара
6
Мангани
17
Ндойе
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
9
Лопеш
21
Бочилия
21
Бочилия
9
Лопеш
90
Траоре
9
Каррийо
9
Каррийо
90
Траоре
92
Эль-Шаарави
11
Кошта
11
Кошта
92
Эль-Шаарави
29
Сайсс
20
Дье
20
Дье
29
Сайсс
91
Суну
15
Капелле
15
Капелле
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
29
Каранович
29
Каранович
17
Кеткеофомфоне
Остались в запасе
Монако
Анжер
96
Кевин Н'Дорам
ОП
23
Жил Диаш
ЛВ
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
23
Жил Диаш
ЛВ
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Монако - Анжер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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